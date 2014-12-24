Lisa_A

Олеся Абакшина Lisa_A

 
38 летРоссия/Нефтекамск
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Кабинет "Комплексные услуги Вашему бизнесу": бухгалтерия, делопроизводство

1. Составление документов:

--- учредительных,

--- организационно-управленческих,

--- информационных;

2. Составление бизнес - плана;

3. Разработка учётной политики, кадровой политики;

4. Полное бухгалтерское обслуживание:

--- УСН,

--- ОСН,

--- ЕНВД;

5. Делопроизводственное обслуживание:

--- общее,

--- кадровое,

--- архивное,

--- секретарское;

6. Аудит делопроизводственный:

--- общий,

--- кадровый,

--- архивный;

7. Восстановление:

--- бухгалтерского учета,

--- налогового учёта,

--- кадрового делопроизводства.

Портфолио
Бухгалтерские услуги
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