Кабинет "Комплексные услуги Вашему бизнесу": бухгалтерия, делопроизводство
1. Составление документов:
--- учредительных,
--- организационно-управленческих,
--- информационных;
2. Составление бизнес - плана;
3. Разработка учётной политики, кадровой политики;
4. Полное бухгалтерское обслуживание:
--- УСН,
--- ОСН,
--- ЕНВД;
5. Делопроизводственное обслуживание:
--- общее,
--- кадровое,
--- архивное,
--- секретарское;
6. Аудит делопроизводственный:
--- общий,
--- кадровый,
--- архивный;
7. Восстановление:
--- бухгалтерского учета,
--- налогового учёта,
--- кадрового делопроизводства.
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Бухгалтерские услуги
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