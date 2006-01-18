Я давно працюю з передруком текстів, також мені 16 років. Я молода, уважна до деталей і перспективна дівчина. Готова до роботи будь-якої складності. Можу перевірити текст, знаю англійську мову на рівні А2, німецьку на рівні В1, українську та російську знаю досконало.

Дуже добре малюю, як на полотні, так і в веб-програмах. Також практикую 3D моделювання.

Я давно работаю с перепечаткой текстов, также мне 16 лет. Я молодая, внимательная к деталям и перспективная девушка. Готова к работе любой сложности. Могу вычитать текст, знаю английский язык на уровне А2, немецкий на уровне В1, украинский и русский знаю в совершенстве.

Очень хорошо рисую, как на холсте, так и в веб-программах. Также практикую 3D моделирование.