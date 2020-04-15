Выполняю заказы дёшево и быстро:)

Добрый день!Меня зовут ЕлизаветаЯ занимаюсь продвижением бизнеса в соцсетях- пишу классные продающие тексты,разрабатываю стратегию присутствия и полностью беру на себя все заботы о ведении аккаунтов. Также занимаюсь обработкой фото и имею дело с фотошопом.2 года я работаю в сфере маркетинга и PR, пишу статьи и посты в соцсетях.Так что,если вам нужно будет:•Написать текст или отредактировать его•Составить контент-план•Помощь ведения соцсетей•Организация сайта•Обработка фото•Создание рекламных макетов (сторис)•Провести транскрибацию•Сделать запоминающуюся шапку профиля•Иконки для актуального •Создание чек-листов•Создание прайса•Создание лого Буду рада с вами поработать:)Выполняю заказы быстро и четко по делу!