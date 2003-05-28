Профессионально занимаюсь обработкой, ретушью и цветокоррекцией фотографий(Photoshop)

Что я могу:

Качественная цветокоррекция фотографии

Устранение паразитных цветов, которые вас не устраивают

Удаление лишних предметов из фотографии

Профессиональная ретушь кожи без замыливания, с сохранением текстуры кожи

Увеличение/уменьшение фотографии под ваш размер

Исправление красных глаз, неаккуратного маникюра, помятой одежды, фигуры и тд

Сделаю ваши фотографии более красивыми и стильными:)

Мой Инстаграм: lisaliceast