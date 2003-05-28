Lisalice

Алиса Lisalice

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Профессионально занимаюсь обработкой, ретушью и цветокоррекцией фотографий(Photoshop)

Что я могу:

  • Качественная цветокоррекция фотографии
  • Устранение паразитных цветов, которые вас не устраивают
  • Удаление лишних предметов из фотографии
  • Профессиональная ретушь кожи без замыливания, с сохранением текстуры кожи
  • Увеличение/уменьшение фотографии под ваш размер
  • Исправление красных глаз, неаккуратного маникюра, помятой одежды, фигуры и тд
Сделаю ваши фотографии более красивыми и стильными:)

Мой Инстаграм: lisaliceast