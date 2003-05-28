Профессионально занимаюсь обработкой, ретушью и цветокоррекцией фотографий(Photoshop)
Что я могу:
- Качественная цветокоррекция фотографии
- Устранение паразитных цветов, которые вас не устраивают
- Удаление лишних предметов из фотографии
- Профессиональная ретушь кожи без замыливания, с сохранением текстуры кожи
- Увеличение/уменьшение фотографии под ваш размер
- Исправление красных глаз, неаккуратного маникюра, помятой одежды, фигуры и тд
Мой Инстаграм: lisaliceast
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