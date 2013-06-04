В данный момент работаю

Должность: Художник-конструктор (Полная занятость)

Производитель пластика, г. Королев. Производство пластика (полипропилен).

Должностные обязанности и достижения:

Подготовка макетов для тиснения (изготовление клише) и для шелкографии (макет в Corel, Illustrator).

Чертежи упаковки (черчение разверток AutoCAD) и канцелярии (всевозможные папки, портфели)

Индивидуальная разработка упаковки под клиента (изделия из пластика).