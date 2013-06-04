В данный момент работаю
Должность: Художник-конструктор (Полная занятость)
Производитель пластика, г. Королев. Производство пластика (полипропилен).
Должностные обязанности и достижения:
Подготовка макетов для тиснения (изготовление клише) и для шелкографии (макет в Corel, Illustrator).
Чертежи упаковки (черчение разверток AutoCAD) и канцелярии (всевозможные папки, портфели)
Индивидуальная разработка упаковки под клиента (изделия из пластика).
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Портфолио
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