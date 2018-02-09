Рерайтер, копирайтер, автор уникальных текстов, оператор баз данных

23.02.1983 (34 года)Желаемая должность: рерайтер, копирайтер, автор уникальныхтекстов.Желаемая з/п: от 30 000 руб./мес., оплата разовой работы оговаривается отдельно.Образование:

Московский техникум информатики и вычислительнойтехники Госкомстата РФ, специальность – бухгалтер – экономист.

Московский авиационный институт, специальность –инженер – экономист.

Опыт работы:2000 – 2001 г –секретарь – референт в компании «Джемпро»2001 – 2004 г –администратор базы данных в ООО «Партия – Электроника»2004 – 2005 г –экономист в ЗАО «Феликс»2005 – 2006 –секретарь – референт президента банка «АИСТ»2006 – 2008 –личный помощник руководителя ООО «Зест-Эксперсс»2012 – н/в –управляющий представительства ООО «Вектор» в Республике Болгария.Дополнительно о себе: Скоростьпечати 200 зн/мин., превосходное владение ПК, ответственность, грамотность, коммуникабельность,

внимательность. Есть опыт написания текстов для сайтов.