Рерайтер, копирайтер, автор уникальных текстов, оператор баз данных
23.02.1983 (34 года)Желаемая должность: рерайтер, копирайтер, автор уникальныхтекстов.Желаемая з/п: от 30 000 руб./мес., оплата разовой работы оговаривается отдельно.Образование:
- Московский техникум информатики и вычислительнойтехники Госкомстата РФ, специальность – бухгалтер – экономист.
- Московский авиационный институт, специальность –инженер – экономист.
внимательность. Есть опыт написания текстов для сайтов.
Действие аккаунта приостановлено!