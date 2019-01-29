Здравствуйте! Меня зовут Наталья, занимаюсь дизайном интерьера и 3d визуализацией!
Мои услуги:
- 3D визуализация интерьера в 3ds Max + V-ray.
- Подобор цветовой гаммы помещения
- Планировочныерешения, варианты расстановки мебели.
- Дизайн помещения: дизайн дома/квартиры
Стоимость: от 5$за кв.м. (цена зависит отсложности и квадратуры интерьера).
*Пакет рабочих чертежей не делаю.
Я работаю по всему миру и всегда рад новым интереснымпроектам!
Если вы заинтересованы в моих работах и хотитесотрудничать, напишите мне!
Портфолио
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