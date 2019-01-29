Здравствуйте! Меня зовут Наталья, занимаюсь дизайном интерьера и 3d визуализацией!

Мои услуги:

- 3D визуализация интерьера в 3ds Max + V-ray.

- Подобор цветовой гаммы помещения

- Планировочныерешения, варианты расстановки мебели.

- Дизайн помещения: дизайн дома/квартиры

Стоимость: от 5$за кв.м. (цена зависит отсложности и квадратуры интерьера).

*Пакет рабочих чертежей не делаю.

Я работаю по всему миру и всегда рад новым интереснымпроектам!

Если вы заинтересованы в моих работах и ​​хотитесотрудничать, напишите мне!