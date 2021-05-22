Кисть и слово

Имею большой опыт в области иллюстрирования и дизайна. Профессионально занимаюсь составлением поэтических и прозаических текстов.Два года состою в объединении молодых поэтов и прозаиков, которым руководит член Союза писателей России Ян Разливинский. Мои произведения изданы в литературных альманахах «Световой год» (для них я создавала дизайн обложки, журналах «Макар», областном альманахе «Щегол». В мае этого года центральная библиотека города назначила выход моего личного сборника стихотворений.