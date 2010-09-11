LissaTea

Евгения Горевцова LissaTea

 
34 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Качественный перевод с\на немецкий

Образование:

МГЛГК №24

Каферда немецкого языка;

Квалификация: преподаватель немецкого языка. диплом с отличием

Дополнительно: диплом по немецкому языку второй ступени (Deutsches Sprachdiplom, zweite Stufe)

Профессиональные навыки:

1. Языковые (переводческие) навыки

• Русский – родной

• Белорусский – родной

• Немецкий – свободно

• Английский – базовые знания

Направления перевода:

немецкий – русский русский - немецкий

немецкий – белорусский белорусский - немецкий

английский – немецкий

2. Навыки работы на компьютере

• Microsoft Office 2003, 2007 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)

• Высокая скорость набора текста

Направленность и опыт перевода:

• перевод художественной литературы;

Прочее:

Редактирование, коррекция немецко- и русскоязычных текстов;

Написание статей, сочинений, рефератов (немецкий);

Написание статейPowerPoint