Образование:
МГЛГК №24
Каферда немецкого языка;
Квалификация: преподаватель немецкого языка. диплом с отличием
Дополнительно: диплом по немецкому языку второй ступени (Deutsches Sprachdiplom, zweite Stufe)
Профессиональные навыки:
1. Языковые (переводческие) навыки
• Русский – родной
• Белорусский – родной
• Немецкий – свободно
• Английский – базовые знания
Направления перевода:
немецкий – русский русский - немецкий
немецкий – белорусский белорусский - немецкий
английский – немецкий
2. Навыки работы на компьютере
• Microsoft Office 2003, 2007 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint…)
• Высокая скорость набора текста
Направленность и опыт перевода:
• перевод художественной литературы;
Прочее:
Редактирование, коррекция немецко- и русскоязычных текстов;
Написание статей, сочинений, рефератов (немецкий);