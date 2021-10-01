Lissviridova

Визуализация и фотошоп

Работаю в Lightroom: Цветокоррекция фотографий, подбор цвета, создание пресетов. // Визуализация ленты в инстаграм, подбор контента, общей тональности ленты, выборка фото и цветокоррекция, создание уникальных прессетов для вашего контента. Универсальные прессеты для темных и ярких фото.

Работа в PS: все базовые вещи, которые могут понадобится: вырезка, обрезка, геометрия фото, перемещение обьектов, смена фона, добавление людей на фото(убрать людей с фото) и тд(по запросу).

Ретушь фото, портретов, beauty ретушь, коммерческая ретушь, предметная.

Опыт работы: в PS 2 года с постоянной ежедневной практикой. В Lightroom 1 год. Работа с визуалом инстаграм - 1 успешный кейс из 1.