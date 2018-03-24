Новость добавлена в две разные категории, когда ставят +1, во второй категории у этой новости соответственно тоже +1. Нужно сделать раздельный рейтинг для двух категорий. (Чтобы рейтинг у новости в категории ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен независимый рейтинг для новости которая находится в разных категориях. Требуется реализовать подобное http://flesha.ru/dle/dlehak/1579-hak-vyvod-v-kazhdoy-kategorii-svoy-top-novostey.html для DLE 13?Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
40р/1к с.б.п Требуется автор на постоянку! Который хорошо разбирается в нумизматике (знает терминологию, историю денежного обращения в России) Если вы незнакомы с тематикой или знаете поверхностно, не тратьте ни свое, ни мое время. ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $50
70 монет. 1 описание - 1к символов б.п. Нужны общие описания: в какую серию входит, интересные факты, почему такая цена на монету, есть ли редкие разновидности и т.д — НЕ нужно описывать аверс, ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужны описания к роликам. 40р/1к Обязателен практический опыт в данной тематике!!! P.S Требуется автор на постоянку Пример готового описания: https://www.youtube.com/watch?v=eOg-2s4JaBY Если ставить капканы грамотно, то без добычи вы ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад