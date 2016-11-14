Качественные уникальные тексты любого объема и сложности. Копирайтинг, рерайтинг, спичрайтинг. Рассказы, сказки, стихи, сценарии, рекламные слоганы.

Имею психологическое образование, свободно владею английским, на данный момент профессиональная деятельность связана с недвижимостью. Возьмусь за написание статей преимущественно по следующим темам: психология, психология масс, политическая психология, социальная психология, дифференциальная психология, клиническая психология, психиатрия, парапсихология, саморазвитие, духовное развитие, магия, астрология, эзотерика, психоанализ, психотерапия, животные, реклама и PR, шоу-бизнес, литература, образование, красота и здоровье, недвижимость, туризм, политика, религия. Хорошо Пишу аналитические статьи, тексты любой сложности и объема в различных жанрах, начиная отзывами для интернет-магазинов и заканчивая студенческими работами. Умею составлять психологические портреты, тесты. Грамотно выполню литературный перевод текста с английского языка. Владею основами НЛП, умею оказывать воздействие на воспринимающего при помощи текста. Могу составить рекламный слоган или текст, создать развлекательный контент, написать или отредактировать речь, сценарий. Отредактирую и литературно обработаю готовые тексты. Буду рада интересным предложениям, в особенности нестандартным творческим заданиям.