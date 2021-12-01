Менеджер по всякой *****

Здравствуйте, меня зовут Надежда. Я полгода была диспетчером такси, год менеджером магазина, год логистом и два года помощником руководителя в крупной компании. Я продвинутый пользователь ПК, отлично обращаюсь с Linux, могу подправить html-верстку, умею обращаться с Sony Vegas Pro и Adobe Photoshop, готова выполнять рутинную и нудную работу.

Портфолио пока нет, но так же была бы рада попытать себя в озвучке текста любой направленности, ибо обожаю для себя озвучивать стихи/книги и т.д. Голос специфичный. Из хобби видеоигры и политика.