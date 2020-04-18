Студент - педагог информатики и ИКТ

Студент - педагог информатики и ИКТ

• Студент второго курса - педагог информатики и ИКТ;

• Работаю с оформлением документов Word, Excel, PowerPoint;

• Word - Транскрибация/расшифровка, набор и оформление текста со скана или аудио/видео файла;

• Скорость и внимательность при наборе текста высокая;

• Работаю в основном после 20:00 по МСК;

• Предпочитаю один день брать на случай непредвиденных обстоятельств, но таких не случалось;

• Так как портфолио на данный момент не наработал, прайс ниже рыночного - 3 рубля за минуту аудио/видео файла.