LitreevaEvgeniya

Евгения LitreevaEvgeniya

 
33 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад

Профессиональные навыки:

AutoCAD, 3ds max, Photoshop, Corel Draw, водительское удостоверение

Образование:

2006-2010гг.

Минский государственный архитектурно-строительный колледж, факультет архитектурный, специальность архитектура.

2010-2016гг.

Белорусский национальный технический университет, факультет строительный, специальность промышленное и гражданское строительство. Заочное отделение.

2007-2009 гг.

Языковые курсы: Институт им. Гёте, имеется сертификат о знании немецкого языка.

Личные качества: целеустремлённость, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, инициативность, постоянное повышение профессионального уровня.

Опыт работы: 3 месяца ОАО "Гипросвязь"

AutoCAD3ds MaxPhotoshop
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