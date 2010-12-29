Евгения LitreevaEvgeniyaLitreevaEvgeniya
33 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Профессиональные навыки:
AutoCAD, 3ds max, Photoshop, Corel Draw, водительское удостоверение
Образование:
2006-2010гг.
Минский государственный архитектурно-строительный колледж, факультет архитектурный, специальность архитектура.
2010-2016гг.
Белорусский национальный технический университет, факультет строительный, специальность промышленное и гражданское строительство. Заочное отделение.
2007-2009 гг.
Языковые курсы: Институт им. Гёте, имеется сертификат о знании немецкого языка.
Личные качества: целеустремлённость, коммуникабельность, исполнительность, ответственность, инициативность, постоянное повышение профессионального уровня.
Опыт работы: 3 месяца ОАО "Гипросвязь"
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