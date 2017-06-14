LittleBeebs21

Переводы с английского на русский и с русского на английский

Студентка Казанского Инновационного Университета. Окончила 3 курс. Учусь на такую специальность, как переводчик. Основной язык - английский. Уровень - выше среднего.

Мною было переведено десятки статей, отрывков из книг в пределах моей alma mater.

Хотелось бы применить свои знания на более серьёзном уровне.

Могу гарантировать выполнение работы в срок, её уникальность, качество. Учту все Ваши пожелания и требования.

Буду рада сотрудничеству!