LittleIllusion

Образование - высшее, специальность - психология.
Выполняю работу четко, грамотно, эффективно использую мозг для получения наилучших результатов.
Тесты и продажи
- написание, вычитка, корректировка научных работ разных сложностей (от контрольных до дипломных)
для разных специальностей (психология, социальная педагогика, туризм, физическое воспитание, биология, литература);
- наполнение сайта общественной организации, наполнение и ведение групп в ФБ и ВК;
- написание грантовых заявок для проектов;
- написание статей на разную тематику;
- разработка презентаций для научных работ, компаний и проектов.
- написание скриптов для холодных звонков с отработкой возражений;
- написание продающих текстов.
Коучинг:
- работа по выявлению и устранению токсичных убеждений.
e-mail: [email protected]