LittleIllusion

Все гениальное - просто! Делаю гениально и быстро :)

Образование - высшее, специальность - психология.

Выполняю работу четко, грамотно, эффективно использую мозг для получения наилучших результатов.

Тесты и продажи

- написание, вычитка, корректировка научных работ разных сложностей (от контрольных до дипломных)

для разных специальностей (психология, социальная педагогика, туризм, физическое воспитание, биология, литература);

- наполнение сайта общественной организации, наполнение и ведение групп в ФБ и ВК;

- написание грантовых заявок для проектов;

- написание статей на разную тематику;

- разработка презентаций для научных работ, компаний и проектов.

- написание скриптов для холодных звонков с отработкой возражений;

- написание продающих текстов.

Коучинг:

- работа по выявлению и устранению токсичных убеждений.

e-mail: [email protected]