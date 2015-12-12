Litvinenko-julia

Юлия Литвиненко Litvinenko-juliaLitvinenko-julia
46 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Новичок во фрилансе
Здравствуйте! Имею огромное желание начать работу фрилансером. Ранее такого опыта не имела. Буду очень рада, если на меня обратят внимание потенциальные работодатели и предложат начать сотрудничество.
Имею высшее техническое образование инженер-механик.
Также имею специальность бухгалтера.
Опыт работы:
Менеджер-технолог в сфере производства и продаж пластиковых окон (5 лет)
Поддержка и консультирование пользователей 1С (3 года)
В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.
О себе:
Живу постоянно в Московской области.
Имею в распоряжении свободный полный рабочий день.
Интернет, выделенная линия
Грамотная уверенная речь,
Уверенный пользователь ПК
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