Litvinenko-julia

Новичок во фрилансе

Здравствуйте! Имею огромное желание начать работу фрилансером. Ранее такого опыта не имела. Буду очень рада, если на меня обратят внимание потенциальные работодатели и предложат начать сотрудничество.

Имею высшее техническое образование инженер-механик.

Также имею специальность бухгалтера.

Опыт работы:

Менеджер-технолог в сфере производства и продаж пластиковых окон (5 лет)

Поддержка и консультирование пользователей 1С (3 года)

В данный момент нахожусь в отпуске по уходу за ребенком.

О себе:

Живу постоянно в Московской области.

Имею в распоряжении свободный полный рабочий день.

Интернет, выделенная линия

Грамотная уверенная речь,

Уверенный пользователь ПК