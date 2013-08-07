Знание: XHTML; CSS; JS; Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign и др.

Образование:

На данный момент, с июня 2011 года, учусь в Компьютерной академии "ШАГ" по специальности "Компьютерная графика и дизайн" и на втором курсе Национального университета "Острожская академия" (Украина) по специальности "Страноведение". Также после трехлетнего обучение на компьютерных курсах "Гранд" (2007-2010) получил квалификацию системного оператора персонального компьютера. Владею знаниями: XHTML; CSS; базовыми знаниями JavaScript и ActionScript 2.0; CMS: Joomla, WordPress; Adobe Photoshop, Flash Professional, Illustrator, Indesign и др. Также ориентируюсь в PHP и MySQL (самообучение).

Интересы и увлечения:

Веб-дизайн, компьютерная графика, фотография, живопись, музыка, международная политика, польский язык.