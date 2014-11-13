Всегда была офисным трудоголиком, сейчас ищу работу свободного трудоголика.

Я ищу удалённую официальную работу с 6.00 до 10.00, с 16.30 до 21.30

по Москве с понедельника по пятницу (работу в выходные дни можно

обсудить).

Мне 44 года, образование высшее экономическое. Я - приветливая,

контактная, добродушная, могу работать в коллективе. Жизнелюбивая,

открытая. К работе всегда отношусь серьёзно, ответственно, с полной отдачей. Исполнительная,

оперативная.

Я являюсь уверенным пользователем компьютера. Знаю офисные программы,

работаю с Movie Maker, Picasa 3, могу выполнять другую не сложную

работу. Размещала посты, объявления, отклики в соц. сетях, писала

тексты 500-600 знаков, обрабатывала различные файлы, скаченные из

интернета, другая простая работа, связанная с интернет-ресурсами.

Имею опыт удаленной работы на Work-zilla.

Имею постоянный вход в интернет, скорость загрузки высокая.

Готова к обучению.