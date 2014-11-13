Я ищу удалённую официальную работу с 6.00 до 10.00, с 16.30 до 21.30
по Москве с понедельника по пятницу (работу в выходные дни можно
обсудить).
Мне 44 года, образование высшее экономическое. Я - приветливая,
контактная, добродушная, могу работать в коллективе. Жизнелюбивая,
открытая. К работе всегда отношусь серьёзно, ответственно, с полной отдачей. Исполнительная,
оперативная.
Я являюсь уверенным пользователем компьютера. Знаю офисные программы,
работаю с Movie Maker, Picasa 3, могу выполнять другую не сложную
работу. Размещала посты, объявления, отклики в соц. сетях, писала
тексты 500-600 знаков, обрабатывала различные файлы, скаченные из
интернета, другая простая работа, связанная с интернет-ресурсами.
Имею опыт удаленной работы на Work-zilla.
Имею постоянный вход в интернет, скорость загрузки высокая.
Готова к обучению.