Liubov_sha

Видеомонтаж Фотография

Начинающий специалист видеомонтажа. Также увлекаюсь фотографией. С удовольствием реализую ваш проект за минимальную стоимость. Работаю в программах Vegas Pro, Adobe Premiere Pro и Adobe Photoshop Lightroom. На данный момент работаю в Adobe Premiere Pro и Adobe Photoshop Lightroom. С моим постоянно пополняющемся портфолио можете ознакомиться по ссылке на ГуглДиск: https://drive.google.com/open?id=17myH77OsXADo-wFJbVs2j5F5a0HuBfJW Хорошего дня;)