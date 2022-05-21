Liudkevich_Aleks

UX/UI Дизайн. Разработка дизайна в Figma и его дальнейшая верстка на конструкторе. Сайты под ключ.
Привет!) Меня зовут Алексей и я ux/ui designer. Я помогу вам в разработке таких сайтов как:
- интернет-магазин
- сайт-визитка
- лендинг
- корпоративный сайт
Если нужно уже готовое решение (сайт под ключ) — смогу сверстать дизайн на конструкторе. Для верстки может быть использован Webflow или Тильда — все зависит от задачи, которые буду поставлены.
Портфолио могу сбросить в личные сообщения.
Буду рад сотрудничеству!)
Я против войны в Украине!