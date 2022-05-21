Liudkevich_Aleks

UX/UI Дизайн. Разработка дизайна в Figma и его дальнейшая верстка на конструкторе. Сайты под ключ.

Привет!) Меня зовут Алексей и я ux/ui designer. Я помогу вам в разработке таких сайтов как:

- интернет-магазин

- сайт-визитка

- лендинг

- корпоративный сайт

Если нужно уже готовое решение (сайт под ключ) — смогу сверстать дизайн на конструкторе. Для верстки может быть использован Webflow или Тильда — все зависит от задачи, которые буду поставлены.

Портфолио могу сбросить в личные сообщения.

Буду рад сотрудничеству!)