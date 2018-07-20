Liudmila_V

Нужно будет сделать 4 рендерa, на подобии представляемых во вложении, но с другими ракурсами и составом оборудования, фоном. Также необходимо отдельно 3d изображения оборудования в 2-х ракурсах (оборудование нужно не все, будет три ...
- 3D-графика47 заявокЗакрыт5 лет назад
Требуется создать новый сайт на базе WordPress Elementor по нашим макетам. Исходники макетов страниц будут предоставлены вформате Corel Draw (.cdr)или в Иллюстраторе (.ai).Файл с размерами шрифта и шрифт прилагаются. Всего предполагается реализовать примерно ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо реализовать страницу товар в соответствии с макетом + доработать функционал админки.Веб-программирование7 заявокЗакрыт5 лет назад
3390017.ru Необходимо сделать новую версию главной страницы, обновить структуру футера и хедера. Верстка адаптивная. Мобильную версию будем делать после основной, посмотрим, что получилось и напишем отдельное тз. Детальное тз во ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Ищем толкового программиста, для редизайн сайта (изменение старых страниц + появятся новые) на сайт 3390017.ru (самописный). Всего порядка 10-12 страниц. Для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то ...Веб-программирование15 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно переделать внешний вид раздела статей на сайте http://3390017.ru/stati-o-parkovkah/ В раздел будут добавлены категории, изменен внешний вид карточек статей. Также нужно будет изменить шаблон самой статьи: добавить возможности редактирования и боковое меню. Подробное ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется задача обновить дизайн и функциональные возможности сайта. Будут переделываться несколько страниц, для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то будем работать по остальным. Принцип работы с ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайт http://3390017.ru/ необходимо разработать страницу по макету. Макет приложила Условие оплаты: пост оплата, можно сделать у вас на хостинге, показать результат, мы оплатим - вы добавите на наш сайтВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку в Великом Новгороде. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс оплаты парковки. ...Закрыт7 лет назад
Нужно внести несколько правок в моб. версию сайта 3390017.ru 1. При нажатии на один пункт меню происходит открытие другого пункта (иногда следующего, иногда через один) 2. Размер шрифта меню на главной (размер самого ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо будет снять видео и сделать его монтаж в г. Санкт-Петербург. В сценарии предусмотрена съемка с квадрокоптера. длительность съемки 2 часа. Длительность видео максимум 5 минут (скорее 2-3). Видео будет о производстве парковочной системы. Краткий ...Видеомонтаж2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать фотографии оборудованных парковок в г. Краснодар Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс ...Фотосъемка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать фотографии оборудованных парковок в г. Казань Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс ...Закрыт7 лет назад
Нужно сделать фотографии оборудованной парковки в г. Воронеж Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс ...Фотосъемка4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать фотографии оборудованной парковки в г. Барнаул Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс оплаты парковки. ...Фотосъемка3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс оплаты парковки. Качество фото/видео – любительское, можно на ...Фотосъемканет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно сделать фотографии оборудованной парковки в г. Великий Новгород Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. ...Фотосъемканет заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать фото оборудованной парковки в г. Сочи Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс оплаты парковки. ...Закрыт7 лет назад
сделать копию сайта по конструктиву. Наполнение будет другое, фото и статьи. Сайт https://mct-trade.ru Уточняйте, пожалуйста, на какой платформе готовы (рекомендуете) сделать. Нужна возможность самим добавлять товар/контентВеб-программирование20 заявокЗакрыт7 лет назад
1) в одним браузерах - работает, в других нет - за одним компьютером Состояние - не работает выглядит так: страница грузится, затем прерывается процесс загрузки и моментально начинается снова. И это "зацикливание" может происходить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад