Liudmila_V

Людмила Liudmila_V

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$150
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нужно сделать рендеры

    Нужно будет сделать 4 рендерa, на подобии представляемых во вложении, но с другими ракурсами и составом оборудования, фоном. Также необходимо отдельно 3d изображения оборудования в 2-х ракурсах (оборудование нужно не все, будет три ...

    3D-графика47 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Рзаработка сайта на wordpress elementor (верстка, дизайн от нас)

    Требуется создать новый сайт на базе WordPress Elementor по нашим макетам. Исходники макетов страниц будут предоставлены вформате Corel Draw (.cdr)или в Иллюстраторе (.ai).Файл с размерами шрифта и шрифт прилагаются. Всего предполагается реализовать примерно ...

    ElementorWordPress
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переделать главную страницу на сайте

    3390017.ru Необходимо сделать новую версию главной страницы, обновить структуру футера и хедера.  Верстка адаптивная. Мобильную версию будем делать после основной, посмотрим, что получилось и напишем отдельное тз. Детальное тз во ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен программист на разработку новых страниц сайта

    Ищем толкового программиста, для редизайн сайта (изменение старых страниц + появятся новые) на сайт 3390017.ru (самописный). Всего порядка 10-12 страниц. Для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то ...

    Веб-программирование15 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужно переделать раздел статьи на сайте

    Нужно переделать внешний вид раздела статей на сайте http://3390017.ru/stati-o-parkovkah/ В раздел будут добавлены категории, изменен внешний вид карточек статей. Также нужно будет изменить шаблон самой статьи: добавить возможности редактирования и боковое меню. Подробное ...

    Наполнение сайтов3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Имеется задача обновить дизайн и функциональные возможности сайта

    Имеется задача обновить дизайн и функциональные возможности сайта.  Будут переделываться несколько страниц, для начала начнем работу с одной страницы – если все хорошо, то будем работать по остальным.  Принцип работы с ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить страницу на сайт

    На сайт http://3390017.ru/ необходимо разработать страницу по макету. Макет приложила Условие оплаты: пост оплата, можно сделать у вас на хостинге, показать результат, мы оплатим - вы добавите на наш сайт

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать фото оборудования на парковке в г. Великий Новгород

    Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку в Великом Новгороде. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда автомобиля. Процесс оплаты парковки. ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно внести правки в мобильную версию

    Нужно внести несколько правок в моб. версию сайта 3390017.ru 1. При нажатии на один пункт меню происходит открытие другого пункта (иногда следующего, иногда через один)  2. Размер шрифта меню на главной (размер самого ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Съемка и монтаж видео в СПб

    Необходимо будет снять видео и  сделать его монтаж в г. Санкт-Петербург. В сценарии предусмотрена съемка с квадрокоптера. длительность съемки 2 часа. Длительность видео максимум 5 минут (скорее 2-3). Видео будет о производстве парковочной системы. Краткий ...

    Видеомонтаж2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать фотографии оборудованных парковок в г. Краснодар

    Нужно сделать фотографии оборудованных парковок в г. Краснодар Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда  автомобиля. Процесс ...

    Фотосъемка2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать фотографии оборудованных парковок в г. Казань

    Нужно сделать фотографии оборудованных парковок в г. Казань Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда  автомобиля. Процесс ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно сделать фотографии оборудованной парковки в г. Воронеж

    Нужно сделать фотографии оборудованной парковки в г. Воронеж Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда  автомобиля. Процесс ...

    Фотосъемка4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать фото оборудованной парковки в г. Барнаул

    Нужно сделать фотографии оборудованной парковки в г. Барнаул Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда  автомобиля. Процесс оплаты парковки.   ...

    Фотосъемка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать фото оборудованной парковки в Астрахани

    Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда  автомобиля. Процесс оплаты парковки.   Качество фото/видео – любительское, можно на ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать фото оборудованнной парковки в Великом Новгороде

    Нужно сделать фотографии оборудованной парковки в г. Великий Новгород Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда  автомобиля. ...

    Фотосъемканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо сделать фото оборудования на парковке в г. Сочи

    Сделать фото оборудованной парковки в г. Сочи Мы производитель оборудования для парковки. Нужно будет сфотографировать оборудованную нашим оборудованием парковку. На фотографиях нужно само оборудование в разных ракурсах. Процесс въезда/выезда  автомобиля. Процесс оплаты парковки.   ...

    Фотосъемка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать сайт по аналогии

    сделать копию сайта по конструктиву. Наполнение  будет другое, фото и статьи. Сайт https://mct-trade.ru Уточняйте, пожалуйста, на какой платформе готовы (рекомендуете) сделать. Нужна возможность самим добавлять товар/контент

    Веб-программирование20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разобраться почему на сайте возникают ошибки и решить проблему

    1) в одним браузерах - работает, в других нет - за одним компьютером Состояние - не работает выглядит так: страница грузится, затем прерывается процесс загрузки и моментально начинается снова. И это "зацикливание" может происходить ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
  • Показать больше заказов

Отзывы фрилансеров

rudnin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Переделать главную страницу на сайте
спасибо за плодотворное сотрудничество! все хорошо! рекомендую!
Все хорошо, Рустам ответственный и знающий свое дело специалист, продолжаем работу по следующим страницам сайта.
Ответный отзыв
hamasusu
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Нужно внести правки в мобильную версию
Людмила хорошо объяснила задание. Приятно было сотрудничать. Однозначно рекомендую.
Огромное спасибо! задача была выполнена в кратчайшие сроки с точным понимание, что именно нужно сделать. Исполнитель всегда был на связи. Обязательно будем обращаться со следующими проектами.
Ответный отзыв
AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Оптимизировать скорость работы сайта, сейчас очень медленно грузится
WordPress
Оплата в срок и без всяких задержек. Предельно понятное ТЗ, которое расписано по пунктам. Рекомендую Людмилу, как ответственного и порядочного заказчика!
Алексей выполнил задание полностью и в быстрые сроки. Работать понравилось, будем обращать снова. Еще раз спасибо за проделанную работу!
Ответный отзыв
XIIIcool
Максим 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Добавить на сайт формы обратной связи + сделать функцию смены номеров
HTML
Очень приятно было работать, оплату получил в полном объёме, всем советую
Все отлично, задача решена быстро и качественно. Был всегда на связи. Большое спасибо за работу!)
Ответный отзыв
HeSh
33 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$52
10 баллов
8 лет назад
Создание копии лендинга с внесением правок
все супер, работаем на первый раз. Отличная заказчица
Дмитрий прекрасный исполнитель, работает качественно и точно в срок
Ответный отзыв
Показать больше отзывов