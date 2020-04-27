Graphic Designer, SMM

Основные направления: - разработка логотипов и фирменного стиля (лого, брендирование, подбор цветовой палитры) - offline реклама (вывески, борды, афиши, постеры)- online реклама (Баннера Google Ads (20 размеров), баннера рекламные, сторизы, публикации, оформление страничек соцсетей, создание баннеров-коллажей) - подготовка макетов на печать (визитки, открытки, флаеры, буклеты, пакеты, футболки и т.д.) ретушь фотографий - оформление презентаций - простые иллюстрации - оформление книжных брошюр- SMM продвижение страничек в facebook и InstagramПортфолио работ можно посмотреть здесь:https://www.behance.net/Lika_xe338https://www.pinterest.com/chernoval1980/https://www.facebook.com/Synyislonhttps://karamelka.info