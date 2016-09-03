Веб дизайнер, front-end разработчик
Приветствую!
Я занимаюсь созданием сайтов для вашего бизнеса. Т. е. я разрабатываю
дизайн, исходя из потребностей клиента с использованием современных
требований к юзабилити, делаю верстку и посадку на CMS Wordpress,
Joomla, Opencart.
Мои основные качества, которые делают работу со мной надежной и
приятной, это ответственность, работа на долгосрочную перспективу,
стремление развиваться в своей профессиональной деятельности.
Опыт работы 1 год, продолжаю обучаться в таких международных школах как Udemy, CodeAcademy, EnvatoTuts
Портфолио
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