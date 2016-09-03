Веб дизайнер, front-end разработчик

Приветствую!

Я занимаюсь созданием сайтов для вашего бизнеса. Т. е. я разрабатываю

дизайн, исходя из потребностей клиента с использованием современных

требований к юзабилити, делаю верстку и посадку на CMS Wordpress,

Joomla, Opencart.

Мои основные качества, которые делают работу со мной надежной и

приятной, это ответственность, работа на долгосрочную перспективу,

стремление развиваться в своей профессиональной деятельности.

Опыт работы 1 год, продолжаю обучаться в таких международных школах как Udemy, CodeAcademy, EnvatoTuts