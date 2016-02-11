Livaishina

Видеомонтажер

Меня зовут Алия, я занимаюсь видеомонтажем уже 5ый год. Изначально осваивала профессию на региональном телеканале (г.Уфа, Башкортостан), монтировала передачу про кино (хронометраж-15 минут). Постепенно осваивала монтаж свадебных видео. В данный момент нахожусь в Москве и второй год работаю на фрилансной основе, монтируя ролики. Из заказов в основном свадьбы, крещение, дни рождения итд. Моя рабочая платформа пакет Adobe (premiere,after effects, photoshop, audition и пр.), с цветом работаю в DaVinci.

Предлагаю ознакомиться с моими работами:

https://www.youtube.com/watch?v=UsPnI0VWi-U Серебряная свадьба в Монако.

https://youtu.be/pFAAUcqlQwY Крещение

https://youtu.be/iIz7L3EUjZU Мультипликационный клип, нарисованы были движения, я же смонтировала под музыку.

https://www.youtube.com/watch?v=n9CVMHX7GLs Реклама обуви "Respect"

https://www.youtube.com/watch?v=upya_v1MbKM Торжественная присяга г.Сочи

https://www.youtube.com/watch?v=6bpML1bBav4 Огненно-пиротехническое Ферджулян шоу