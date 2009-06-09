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Elena Zakirova
LiveYourDreams
LiveYourDreams
36 лет
Украина
/
Днепр
15 лет на
фриланс
-бирже
Была
12 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
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109 просмотров
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Юлианна Кернелл
Barselona
40 лет
Латвия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
18 отзывов
$9
10 баллов
15 лет назад
Перевод с русского на английский - телесериал
Спасибо за работу! Помогла оперативно выполнить часть перевода. Перевод получился хороший, нареканий нет, с удовольствием обращусь ещё раз.
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Отзывы заказчиков
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