Liveitup2020

UX/UI Дизайнер. Web-Дизайнер

Здравствуйте, меня зовутРуслан!

Рассматриваю вакансии на должность UX/UI дизайнера.

Делаю лендинги, интерфейсы веб и мобильных приложений,интернет-магазины и сайты-визитки.

Имею чувство вкуса, всегда могу предложить и обосновать своиидеи.

Имею здравый перфекционизм, использую сетку, за счет чего,все элементы в моих макетах имеют определенное позиционирование и четкие

отступы.

Умею решать задачи самостоятельно, благодаря хорошейдисциплине, могу концентрироваться на задаче и решать ее в короткий срок.

Ответственно подхожу к решению сложных задач, умею в нужныймомент обратиться к команде за вопросом или критикой, адекватно воспринимаю результаты

беседы и применяю полученную информацию к своим задачам.

Понимаю базовые принципы HTML + CSS, благодаря этому, легкомогу войти в беседу с разработчиком и решить стоящие перед нами проблемы.

Считаю необходимым иметь возможность общаться с отделом разработки и проводить

ревью визуальной части верстки

Для работы использую следующие инструменты:

Figma – для разработки интерфейсов, имеющих сложную структурус использованием полноценных UI-китов. Часто использую компонентный подход

разработки, когда речь идет об интерфейсе веб и мобильных приложений.

Adobe Photoshop – для обработки растровой графики. Он оченьхорошо дополняет Фигму, когда надо собрать из маленьких частей, красивый коллаж

или просто обработать фотографию.

Adobe Illustrator – для векторных иллюстраций.