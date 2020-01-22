Liveitup2020

Здравствуйте, меня зовутРуслан!
Рассматриваю вакансии на должность UX/UI дизайнера.
Делаю лендинги, интерфейсы веб и мобильных приложений,интернет-магазины и сайты-визитки.
Имею чувство вкуса, всегда могу предложить и обосновать своиидеи.
Имею здравый перфекционизм, использую сетку, за счет чего,все элементы в моих макетах имеют определенное позиционирование и четкие
отступы.
Умею решать задачи самостоятельно, благодаря хорошейдисциплине, могу концентрироваться на задаче и решать ее в короткий срок.
Ответственно подхожу к решению сложных задач, умею в нужныймомент обратиться к команде за вопросом или критикой, адекватно воспринимаю результаты
беседы и применяю полученную информацию к своим задачам.
Понимаю базовые принципы HTML + CSS, благодаря этому, легкомогу войти в беседу с разработчиком и решить стоящие перед нами проблемы.
Считаю необходимым иметь возможность общаться с отделом разработки и проводить
ревью визуальной части верстки
Для работы использую следующие инструменты:
Figma – для разработки интерфейсов, имеющих сложную структурус использованием полноценных UI-китов. Часто использую компонентный подход
разработки, когда речь идет об интерфейсе веб и мобильных приложений.
Adobe Photoshop – для обработки растровой графики. Он оченьхорошо дополняет Фигму, когда надо собрать из маленьких частей, красивый коллаж
или просто обработать фотографию.
Adobe Illustrator – для векторных иллюстраций.