Дарина Livingstone_projLivingstone_proj
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Режиссер мультимедиа, видеомонтажер, видеограф
-Высшее специальное образование: режиссура кино и телевидения по специализации "режиссера мультимедиа"
-8 лет работы в области видео-монтажа и видеографики
-3 года работы в области графического дизайна
-Монтаж видео; создание логотипов (2D и 3D); концертная графика; создание афиш, обложек, эскизов, иллюстраций
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Афиша April Voice64 просмотра
- VIP-приглашение на концерт IDC99 просмотров
- День открытых дверей April Voice53 просмотра
- Дипломы IDC kids59 просмотров
- Дипломы IDC kids58 просмотров
- Сертификат IDC kids56 просмотров
- Афиша Danscesing battle80 просмотров