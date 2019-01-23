Livingstone_proj

Дарина Livingstone_proj

 
29 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Режиссер мультимедиа, видеомонтажер, видеограф

-Высшее специальное образование: режиссура кино и телевидения по специализации "режиссера мультимедиа"

-8 лет работы в области видео-монтажа и видеографики

-3 года работы в области графического дизайна 

-Монтаж видео; создание логотипов (2D и 3D); концертная графика; создание афиш, обложек, эскизов, иллюстраций

 

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