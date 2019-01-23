Режиссер мультимедиа, видеомонтажер, видеограф

-Высшее специальное образование: режиссура кино и телевидения по специализации "режиссера мультимедиа"

-8 лет работы в области видео-монтажа и видеографики

-3 года работы в области графического дизайна

-Монтаж видео; создание логотипов (2D и 3D); концертная графика; создание афиш, обложек, эскизов, иллюстраций