Project Manager, проектный менеджер, помощник менеджера на всех фазах работы с проектом, составление ТЗ, работа с большим объемом информации
Образование высшее - Маркетинг
1. опыт в ведении проектов - Ребрендинг 10 торговых точек(наружная реклама)
-планирование
-постановка задач подразделениям
-контроль выполнения
-работа с возражениями, рисками, рекламациями
2. опыт работы в интернет магазине(chay.by) - маркетолог-менеджер
3. опыт в продажах
Курсы Project Manager 2020
Курсы создание интернет магазинов 2017
Курсы проведение тренингов 2017
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