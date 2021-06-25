Project Manager, проектный менеджер, помощник менеджера на всех фазах работы с проектом, составление ТЗ, работа с большим объемом информации

Образование высшее - Маркетинг

1. опыт в ведении проектов - Ребрендинг 10 торговых точек(наружная реклама)

-планирование

-постановка задач подразделениям

-контроль выполнения

-работа с возражениями, рисками, рекламациями

2. опыт работы в интернет магазине(chay.by) - маркетолог-менеджер

3. опыт в продажах

Курсы Project Manager 2020

Курсы создание интернет магазинов 2017

Курсы проведение тренингов 2017