Liykaufa

Лия Liykaufa

 
45 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Люблю свою работу, работаю быстро и качественно. Живу в  Уфе. Закончила Уфимский педагогический колледж №2, художественно-графический факультет в 2003 году. Рисую от руки, на графическом планшете. Опыт работы более 10 лет на рынке рекламы и полиграфии. 

Сверстаю, журнал, книгу, газету, брошюру или буклет любой сложности в рекордно короткие сроки, если очень горит, но лучше с запасом времени :)

Работаю в следующих программах: 

                                                               Adobe Photoshop

                                                               Adobe Illustrator

                                                               Adobe Indesign

                                                               Corel Drow

                                                               Power Point

                                                               Zbrush, blender