Люблю свою работу, работаю быстро и качественно. Живу в Уфе. Закончила Уфимский педагогический колледж №2, художественно-графический факультет в 2003 году. Рисую от руки, на графическом планшете. Опыт работы более 10 лет на рынке рекламы и полиграфии.
Сверстаю, журнал, книгу, газету, брошюру или буклет любой сложности в рекордно короткие сроки, если очень горит, но лучше с запасом времени :)
Работаю в следующих программах:
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe Indesign
Corel Drow
Power Point
Zbrush, blender