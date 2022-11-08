Моя картинка. Ваша история

Люблю свою работу, работаю быстро и качественно. Живу в Уфе. Закончила Уфимский педагогический колледж №2, художественно-графический факультет в 2003 году. Рисую от руки, на графическом планшете. Опыт работы более 10 лет на рынке рекламы и полиграфии.

Сверстаю, журнал, книгу, газету, брошюру или буклет любой сложности в рекордно короткие сроки, если очень горит, но лучше с запасом времени :)

Работаю в следующих программах:

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Corel Drow

Power Point

Zbrush, blender