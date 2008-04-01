Liza4-2008

Елизавета Частухина Liza4-2008Liza4-2008
17 летРоссия/Александров
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Здраствуйте! Меня зовут Елизавета.
Здравствуйте! Меня зовут Елизавета.
Я UX/ВЕБ дизайнер. Имею не очень большой, но качественный опыт работы в данных сферах.
Хорошо владею программами Photoshop и Figma. Я очень трудолюбивый и креативный человек.
Успешно прошла курс от Google по UX/UI дизайну. Ссылка на сертификат
Можете связаться со мной на Weblancer или по почте [email protected]
Я всегда готова к работе!
Я против войны в Украине!