Liza4-2008

Здраствуйте! Меня зовут Елизавета.

Здравствуйте! Меня зовут Елизавета.

Я UX/ВЕБ дизайнер. Имею не очень большой, но качественный опыт работы в данных сферах.

Хорошо владею программами Photoshop и Figma. Я очень трудолюбивый и креативный человек.

Успешно прошла курс от Google по UX/UI дизайну. Ссылка на сертификат

Можете связаться со мной на Weblancer или по почте [email protected]

Я всегда готова к работе!