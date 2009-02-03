Консультации юриста.Подготовка договоров, претензий, исков.Помощь в судах.
Образование: высшее юридическое, юридический факультет ГУЗ (Москва) 2002 год
Опыт работы: суд общей юрисдикции - 2,5 года;
юридическое сопровождение деятельности по управлению и эксплуатации торгово-развлекательными комплексами - 4 года;
юридическое сопровождение деятельности кинокомпании в качестве руководителя юридического отдела - 1,5 года;
частная практика.
Основные направления работы: представительство физических и юридических лиц в судах;
подготовка претензий, исковых заявлений;
договорное право;
авторское право;
недвижимость;
наследство и пр.
Вознаграждение: обсуждается индивидуально.
Контакты: запросы через электронную почту [email protected]
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