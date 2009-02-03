Консультации юриста.Подготовка договоров, претензий, исков.Помощь в судах.

Образование: высшее юридическое, юридический факультет ГУЗ (Москва) 2002 год

Опыт работы: суд общей юрисдикции - 2,5 года;

юридическое сопровождение деятельности по управлению и эксплуатации торгово-развлекательными комплексами - 4 года;

юридическое сопровождение деятельности кинокомпании в качестве руководителя юридического отдела - 1,5 года;

частная практика.

Основные направления работы: представительство физических и юридических лиц в судах;

подготовка претензий, исковых заявлений;

договорное право;

авторское право;

недвижимость;

наследство и пр.

Вознаграждение: обсуждается индивидуально.

Контакты: запросы через электронную почту [email protected]