Выполню для Вас Дизайн-эскиз интерьера акварелью. Планы, схемы помещений и мебели.
Меня зовут Елизавета. Начинающий дизайнер интерьера. Имею высшее строительное образование (инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство"). Так же окончила курсы Дизайна Интерьера.
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Портфолио
- Цветофактурная карта452 просмотра
- Планы расстановки мебели140 просмотров
- Планы перепланировки130 просмотров
- Эскиз спальни124 просмотра
- Эскиз спальни83 просмотра
- Эскиз совмещенного сан. узла88 просмотров
- Эскиз прихожей159 просмотров
- Эскиз рабочего места на мансардном этаже74 просмотра