LizaDesigner

Елизавета LizaDesigner

 
31 годРоссия/Альметьевск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Выполню для Вас Дизайн-эскиз интерьера акварелью. Планы, схемы помещений и мебели.

Меня зовут Елизавета. Начинающий дизайнер интерьера. Имею высшее строительное образование (инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство"). Так же окончила курсы Дизайна Интерьера. 

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