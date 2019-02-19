Выполню для Вас Дизайн-эскиз интерьера акварелью. Планы, схемы помещений и мебели.

Меня зовут Елизавета. Начинающий дизайнер интерьера. Имею высшее строительное образование (инженер по специальности "Промышленное и гражданское строительство"). Так же окончила курсы Дизайна Интерьера.