LizaIllustrator

Художник-иллюстратор. Детская иллюстрация,книжная иллюстрация,разработка логотипов.
Образование: неоконченное высшее художественное образование (2 курса).
Опыт работы: Дизайн интерьера, роспись стен (примеры работ в instagram: elizavetagoriach);
Работы в photoshop (примеры работ в instagram: wri_pai).
Владею программами: illustrator, photoshop.
График работы: гибкий (без привязки к часовому поясу).
Мои личные качества: коммуникабельна, ответственна, способна сделать работу качественно за максимально короткий срок, переполнена новыми идеями и желанием творить.
Контактные данные: [email protected];
+380932459178.