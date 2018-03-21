LizaIllustrator

Художник-иллюстратор. Детская иллюстрация,книжная иллюстрация,разработка логотипов.

Образование: неоконченное высшее художественное образование (2 курса).

Опыт работы: Дизайн интерьера, роспись стен (примеры работ в instagram: elizavetagoriach);

Работы в photoshop (примеры работ в instagram: wri_pai).

Владею программами: illustrator, photoshop.

График работы: гибкий (без привязки к часовому поясу).

Мои личные качества: коммуникабельна, ответственна, способна сделать работу качественно за максимально короткий срок, переполнена новыми идеями и желанием творить.

Контактные данные: [email protected];

+380932459178.