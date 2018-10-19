Liza_Sendega

Отзывчивая верстка HTML/CSS

Я - начинающий веб-дизайнер и frontend-разработчик. Постоянно прокачиваю свои навыки, активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.

Мои навыки:

- веб-дизайн;

- верстка & frontend (HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap);

Мои специализации:

- Landing Page;

- веб-дизайн;

- верстка по PSD-макету;

- доработка сайтов;

- frontend-программирование.

В работе ценю открытость и честность. Люблю смотреть просто на сложные вещи, а также простым задачам находить нестандартные решения.

Для меня главное - осознавать, что мои работы помогают моим клиентам решать повседневные проблемы, увеличивать доход, и в целом упрощают жизнь.

Что вы получаете, работая со мной:

- пошаговое согласование (Вы контролируете каждый этап разработки и вместо кучи переделок получаете сразу желаемый результат);

- всегда соблюдение оговоренных сроков;

- приемлемая цена (я новичок, поэтому заинтересована в пополнении портфолио хорошими работами);

- качество (причина выше, каждому проекту уделяю максимум времени и внимания, в любой непонятной ситуации предпочитаю разобраться, хорошие отзывы для меня не просто рейтинг, а мощный стимул двигаться дальше);

- всегда на связи.