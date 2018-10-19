Liza_Sendega

Я - начинающий веб-дизайнер и frontend-разработчик. Постоянно прокачиваю свои навыки, активно занимаюсь саморазвитием и личностным ростом.
Мои навыки:
- веб-дизайн;
- верстка & frontend (HTML, CSS, JS, jQuery, Bootstrap);
Мои специализации:
- Landing Page;
- веб-дизайн;
- верстка по PSD-макету;
- доработка сайтов;
- frontend-программирование.
В работе ценю открытость и честность. Люблю смотреть просто на сложные вещи, а также простым задачам находить нестандартные решения.
Для меня главное - осознавать, что мои работы помогают моим клиентам решать повседневные проблемы, увеличивать доход, и в целом упрощают жизнь.
Что вы получаете, работая со мной:
- пошаговое согласование (Вы контролируете каждый этап разработки и вместо кучи переделок получаете сразу желаемый результат);
- всегда соблюдение оговоренных сроков;
- приемлемая цена (я новичок, поэтому заинтересована в пополнении портфолио хорошими работами);
- качество (причина выше, каждому проекту уделяю максимум времени и внимания, в любой непонятной ситуации предпочитаю разобраться, хорошие отзывы для меня не просто рейтинг, а мощный стимул двигаться дальше);
- всегда на связи.