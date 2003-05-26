Веб-дизайн, сайты, лендинги, дизайн баннеров, онлайн-магазины

Создам уникальный продающий дизайн для вашего бизнеса. Опыт работы: 4 года. Профессионально занимаюсь дизайном с 2019, руководила проектами по созданию сайтов и интернет-магазинов для крупных компаний. Среди моих работ: интернет-магазин для бренда ресселинга обуви Cross Federation, многостраничный сайт для компании подарочных наборов Whallen Emotionen, лендинги для частных проектов и блогеров, одностраничный сайт кондитерской Delicious, создание баннеров для крупных бизнесов и блогеров. Как дизайнер, я заинтересована в сложных и модернизированных проектах. Дизайн занимает от 1 до 5 дней (в зависимости от сложности и количества).