Веб-дизайн, сайты, лендинги, дизайн баннеров, онлайн-магазины
Создам уникальный продающий дизайн для вашего бизнеса. Опыт работы: 4 года. Профессионально занимаюсь дизайном с 2019, руководила проектами по созданию сайтов и интернет-магазинов для крупных компаний. Среди моих работ: интернет-магазин для бренда ресселинга обуви Cross Federation, многостраничный сайт для компании подарочных наборов Whallen Emotionen, лендинги для частных проектов и блогеров, одностраничный сайт кондитерской Delicious, создание баннеров для крупных бизнесов и блогеров. Как дизайнер, я заинтересована в сложных и модернизированных проектах. Дизайн занимает от 1 до 5 дней (в зависимости от сложности и количества).
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн страницы продукта2 просмотра
- Лендинги с трендовым дизайном9 просмотров
- Дизайн баннера3 просмотра
- Уникальный дизайн лендинга8 просмотров
- Дизайн онлайн-магазинов одежды8 просмотров
- Дизайн баннера розыгрышей продукта2 просмотра
- Дизайн магазина мебели6 просмотров
- Лицевая страница продукта6 просмотров
- Дизайн приложения банка1 просмотр
- Лендинг мобильного приложения3 просмотра
- Рекламные баннеры продукта3 просмотра
- Логотипы для бизнеса3 просмотра