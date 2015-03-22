Готова к работе!)) Принимайте заявки!

Здравствуйте! Я хочу работать! У меня есть опыты на Freelance.ru, FL.ru, Freelancehunt.com. Сюда перешла из-за своего природного энтузиазма! Так как там я уже заслужила хорошие отзывы и рейтинг. О себе: ответственный, умный, обладающий остроумным и неординарным мышлением сотрудник. Всегда выполняю работу качественно и в срок. Также всегда следую требованиям заказчика, но если я вижу немного иное решение поставленной передо мной задачи, то могу предложить своё мнение по решению этой задачи. В совершенстве владею английским и французским языком. Немного знаю китайский и немецкий. Пока всё! Если вас что-то заинтересовало - пишите в личку:D