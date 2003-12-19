Liza_design_text

Елизавета Liza_design_textLiza_design_text
20 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн баннеров для инстаграма и других соц сетей, отрисовка в векторе, переводы с английского на русский и наоборот.
Я Лиза, начинающий дизайнер, у меня вы можете заказать:
Иконки для сторис.
Шаблоны для постов и сторис в инстаграме или других соцсетях.
Отрисовку в векторе простых объектов.
Переводы с русского на английский и наоборот. Написание текстов на английском языке. Мой уровень английского языка Advanced.
Действие аккаунта приостановлено!