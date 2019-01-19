Liza_vetka938

Добрый день! Меня зовут Елизавета. В данный момент жизни учусь в институте на 3 курсе в сфере экономики. В жизни считаю важным целеустремленность и развитие, собственно поэтому Вы сейчас читаете моё резюме. Я всегда готова помочь заказчику с заданием, если это в моих силах. Ранее работала с продажами. А именно: размещение объявлений товара/услуги и консультации потенциальных клиентов о товаре/услуге в удобном для него формате (по телефону или Viber).Умею работать с тестами: создать, отредактировать, исправить грамотность. Могу перевести текст с английского языка на русский/украинский. Хорошо орентируюсь в теме здоровье и красота. Спасибо, что прочли до конца и, надеюсь, Вас заинтересовало моё предложение.