Lizamoskalenko89

Переклад текстів з англійської на українську, російську

Маю рівень англійської В2, проживаю закордоном, тож маю практику англійської кожен день. Також знаю на високому рівні українську та російську мови, працювала репетитором з української мови протягом 2 років. Вмію писати структуровані, логічні та змістовні тексти, маю досвід роботи копірайтера. Пунктуальна та відповідальна людина. Завжди доводжу свої вправи до кінця.