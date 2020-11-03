Lizard_King28

Берусь за различные виды работы с текстом, от литературных переводов до творческих работ.

Мое главное преимущество - малый опыт!

Прозвучит неожиданно и странно, но это так! Мой взгляд не замылен тысячами выполненных заказов, а восприятие не затуманено шаблонами и клише. Я способен мыслить живо и свободно, готов к любым замечаниям и правкам со стороны заказчика.

Я уверен - вместе мы решим любую задачу в лучшем виде!

Что я могу?

- написание текстов для вашего сайта, вывески или объявления;

- литературный перевод ENG-RUS, уровень В2, призер и победитель множества олимпиад, ЕГЭ 96 баллов;

- творческая работа связанная с написанием стихов, поздравлений, текстов песен;

и многое другое!

Контакты

Вы можете связаться со мной, написав в личные сообщения на Weblancer или по почте. После этого готов перейти на любую удобную Вам платформу.

Цены

Вопрос с оплатой решается с каждым заказчиком индивидуально, базовая оплата - $0.50 за 1к символов.

Также готов предоставить примеры своих авторских работ, в том числе поэтических.