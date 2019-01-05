Lizaveta511

Я студентка третьего курса,учусь в Европейском гуманитарном университете (Вильнюс). Обучаюсьвизуальному дизайну и медиа. Я уже закончила такие предметы, как рисование,
каллиграфию, фотографию, анимацию, компьютерную графику, типографию, цветоведение.
По ученой программе сделала свой собственный проект (создал логотип и
дополнительные визуальные материалы) и книгу. Сейчас изучаю 3d моделирование и
немного работаю в программе Unity (в конце курса я должен сделать игру).
У меня мало опыта в работе,однако я немного работала с ресайзами, а также проходила небольшую практику
дизайнером в магазине.
Я творческий человек. Подхожук заданиям креативно и очень ответственно. Люблю все делать вовремя. Уважаю
чужое мнение, но также могу и отставать свою точку зрения. Стараюсь развивать
свои навыки Открыта для любых творческих предложений. Если начинаю делать
какое-либо задание, всегда вкладываю душу и свое вдохновение)