Lizaveta511

Полиграфический дизайнер

Я студентка третьего курса,учусь в Европейском гуманитарном университете (Вильнюс). Обучаюсьвизуальному дизайну и медиа. Я уже закончила такие предметы, как рисование,

каллиграфию, фотографию, анимацию, компьютерную графику, типографию, цветоведение.

По ученой программе сделала свой собственный проект (создал логотип и

дополнительные визуальные материалы) и книгу. Сейчас изучаю 3d моделирование и

немного работаю в программе Unity (в конце курса я должен сделать игру).

У меня мало опыта в работе,однако я немного работала с ресайзами, а также проходила небольшую практику

дизайнером в магазине.

Я творческий человек. Подхожук заданиям креативно и очень ответственно. Люблю все делать вовремя. Уважаю

чужое мнение, но также могу и отставать свою точку зрения. Стараюсь развивать

свои навыки Открыта для любых творческих предложений. Если начинаю делать

какое-либо задание, всегда вкладываю душу и свое вдохновение)