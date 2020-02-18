LizavetaKudelya

Бизнес райтер/копирайтер/аналитик

Я журналист, маркетолог и аналитик. Много писала о технологиях, инновациях и бизнесе. Большой опыт написания грамотных маркетинговых текстов "для людей", но заточенных под SEO потребности. Знаю как подобрать темы, собрать информацию, структурировать и расставлять акценты в текстах. Параллельно написанию могу продумать (или подобрать из открытых источников) иллюстрации и графические материалы.

Моя фишка - писать о сложном простыми словами.

Работала с темами об искусственном интеллекте, бизнес-автоматизациях, веб-дизайне, страховании, финансах и др. Люблю когда есть живые источники - эксперты, тогда контент можно сделать персонализированным и абсолютно уникальным.

Есть опыт:

- создания контента "с нуля" для нового сайта (все основные базовые страницы для сайта-визитки);

- создания качественных продуктовых страниц по всем правилам SEO-маркетинга в больших количествах и с уникальным контентом;

- написания блиц-статей (обзоров, мнений, информационных, аналитических, и развлекательного контента на 2/5/7к символов)

- написание полномасштабных статей-инструкций под продукт (размером в 22к символов);

- подбор тем и написание интересных материалов для размещения в украинских и зарубежных интернет СМИ (Лига, Ain, MMR, Say-hi и т.д.);

- наполнение сайта контентом (в админ панелях MODX, WordPress, Tilda, Figma);

- создание корпоративных, продуктовых и отчетных презентаций;

- создание контент-плана и ведение страниц в соц. сетях (Facebook, LinkedIn, Medium, IT-рейтинг, и др.).

И еще много интересного опыта и навыков, включая координацию работы других копирайтеров, переводчиков, дизайнеров, верстальщиков и СММ специалистов.