Володію навичками роботи з офісними програмами, вільно володію швидким набором тексту.
Відповідально ставлюся до виконання завдань .
Можу працювати з текстом, таблицями, презентації, графіка.
Иконки и Пиксель-арт
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$5/час
от $50от 2 дней
#392
Презентации
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$5/час
от $50от 3 дней
#467
Продающие тексты
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$5/час
от $50от 2 дней
#725
Иллюстрации и Рисунки
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$5/час
от $50от 2 дней
#946
Видеомонтаж
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$5/час
от $50от 3 дней
#1078
Копирайтинг
нет отзывов
$5/час
от $30от 2 дней
#4568