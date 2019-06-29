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Привет! Рада приветствовать на своей страничке)

Очень люблю свою работу. Делаю то, что умею и всегда продолжаю учиться (благодаря Вам конечно)!

При выполнении заказа стараюсь представить себя на месте заказчика, понять целевую аудиторию и максимально креативно реализовать Вашу идею. При этом не забываю про дружелюбие)

Без проблем обсудим с Вами интересующие вопросы и конечно придем к общему решению.

Звоните: 071-301-91-91 ( WhatsApp, Viber )

Пишите: [email protected]

Работаю по 50% предоплате. Сбербанк онлайн. Приват банк.

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