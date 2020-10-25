Елизавета Наумова Lizes_nauLizes_nau
23 годаРоссия/Новосибирск
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Благодарю Вас за внимание к моему резюме. В данный момент обучаюсь в университете на факультете Архитектура и такая работа очень подходит к совмещению с учебой. Умею анализировать большой объем информации, подстраиваться под интересы заказчика. Сильные стороны: исполнительность, упорство и целеустремленность, умение владеть собой и контролировать ситуацию, пунктуальность. Стараюсь находить нестандартные решения, чтобы повысить качество, при этом сократив время на выполнение поставленных задач. Считаю, что смогу успешно справиться с обязанностями.
Благодарю Вас за внимание к моему резюме.
С уважением, Наумова Елизавета
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