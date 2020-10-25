Благодарю Вас за внимание к моему резюме. В данный момент обучаюсь в университете на факультете Архитектура и такая работа очень подходит к совмещению с учебой. Умею анализировать большой объем информации, подстраиваться под интересы заказчика. Сильные стороны: исполнительность, упорство и целеустремленность, умение владеть собой и контролировать ситуацию, пунктуальность. Стараюсь находить нестандартные решения, чтобы повысить качество, при этом сократив время на выполнение поставленных задач. Считаю, что смогу успешно справиться с обязанностями.

Благодарю Вас за внимание к моему резюме.

С уважением, Наумова Елизавета