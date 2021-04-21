Lizette0803

А давай помогу!
Эту фразу я говорю с удовольствием!
рада буду помочь вам с:
-переводом текста с английского на русский
(я не проф переводчик, но проработала много лет в сфере образования за рубежом и занималась как письменными так и устными переводами)
- набором и корректировкой текстов
- рассылками и публикациями
- мелким дизайном
- любой рутинной и однообразной работой
Моя ответственность и неумение сидеть на месте не дают мне спокойной жизни, так что самое время вам этим воспользоваться)
Действие аккаунта приостановлено!