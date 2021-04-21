Lizette0803

А давай помогу!

Эту фразу я говорю с удовольствием!

рада буду помочь вам с:

-переводом текста с английского на русский

(я не проф переводчик, но проработала много лет в сфере образования за рубежом и занималась как письменными так и устными переводами)

- набором и корректировкой текстов

- рассылками и публикациями

- мелким дизайном

- любой рутинной и однообразной работой

Моя ответственность и неумение сидеть на месте не дают мне спокойной жизни, так что самое время вам этим воспользоваться)