Маркетолог

У меня значительный опыт в интернет-маркетинге. Я работала с разными инструментами, разными

бизнесами (b2b, b2c), на разных сторонах: и в агентстве, и на стороне клиента, и в Яндексе (то есть со

стороны рекламной системы), разными специалистами (специалистом по контекстной и таргетированной рекламе, интернет-маркетологом, аналитиком).

Есть опыт создания проектов с нуля, набора и формирования команд, оптимизации процессов, обучения сотрудников.

В последних проектах отвечала за комплексный маркетинг: общая стратегия, контент-план для соц сетей и email, медиапланирование, аналитика результатов, исследования ЦА и конкурентный анализ.