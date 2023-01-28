Швидкий та якісний переклад текстів
Привіт.
Мене звуть Ліза, мені 26 років і за освітою я журналіст. Більшу частину свого життя, а саме яку я пам'ятаю з віку 4 років я вивчала іноземні мови: англійську, потім у школі підключилась німецька.
Чи працюю я по професії журналіста? Моя відповідь буде ні. Чому? Не знаю. Напевно мови все ж таки відіграють більшу частину мого життя.
На даному етапі я займаюся уроками англійської мови з дітками від 4 до 10 років. А також у вільний час беру до роботи переклади.
Тому якщо вам потрібна буде моя допомога, звертайтесь.